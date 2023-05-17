Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen'in sakatlık durumu açıklandı
Spor Haberleri
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçında sakatlanan Metecan Birsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sağ dizinden sakatlık geçiren oyuncunun arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edildi ve sahalara dönüş süresi bir ay olarak öngörüldü.
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile oynadıkları maçta sakatlanan Metecan Birsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan Anadolu Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor