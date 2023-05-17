Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen'in sakatlık durumu açıklandı

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçında sakatlanan Metecan Birsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sağ dizinden sakatlık geçiren oyuncunun arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edildi ve sahalara dönüş süresi bir ay olarak öngörüldü.