Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen: Hedef 3 Kupayla Sezonu Bitirmek

FENERBAHÇE Beko forması giyen Metecan Birsen, "Zorlu 2 maç daha oynayacağız, onların sahasına gideceğiz. Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko forması giyen Metecan Birsen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Metecan Birsen, "Zorlu bir rakip karşısında 2-0 öne geçmek bizim için önemli bir sonuç. Zorlu 2 maç daha oynayacağız, onların sahasına gideceğiz. Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞU KAZANIP, BU KUPAYI TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Şampiyonluk kupasını kazanarak taraftara armağan etmek istediklerini vurgulayan 30 yaşındaki basketbolcu, "Takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Sezonun başından beri maç ayırmaksızın, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın maçın son bölümünde farkı azaltması hakkında da konuşan Metecan,

"Onların tabii ki çok sert bir takım olması. Aynı zamanda çok mücadeleci bir takım. Biz de bunu biliyoruz. Her zaman aynı bilinçle oynamaya çalışıyoruz. Sonuçta 40 dakika bu basketbol, her dakikasına, her saniyesine büyük konsantrasyonla oynayıp maçları kazanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.