Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen: Hedef 3 Kupayla Sezonu Bitirmek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-76 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Metecan Birsen, kalan zorlu maçları kazanarak sezonu 3 kupayla bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Metecan Birsen, "Zorlu 2 maç daha oynayacağız, onların sahasına gideceğiz. Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko forması giyen Metecan Birsen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Metecan Birsen, "Zorlu bir rakip karşısında 2-0 öne geçmek bizim için önemli bir sonuç. Zorlu 2 maç daha oynayacağız, onların sahasına gideceğiz. Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞU KAZANIP, BU KUPAYI TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Şampiyonluk kupasını kazanarak taraftara armağan etmek istediklerini vurgulayan 30 yaşındaki basketbolcu, "Takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Sezonun başından beri maç ayırmaksızın, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın maçın son bölümünde farkı azaltması hakkında da konuşan Metecan,

"Onların tabii ki çok sert bir takım olması. Aynı zamanda çok mücadeleci bir takım. Biz de bunu biliyoruz. Her zaman aynı bilinçle oynamaya çalışıyoruz. Sonuçta 40 dakika bu basketbol, her dakikasına, her saniyesine büyük konsantrasyonla oynayıp maçları kazanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Serdar Dursun'dan Ali Koç'a: İstifa etmemeli

O soruya verdiği cevapla Ali Koç'u 40 yıllık dostu gibi savundu
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe yenemedi diye saldırıya uğradım

Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe yenemedi diye saldırıya uğradım
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Okan Buruk o ismin fişini çekti! Kampa çağrılmıyor

Okan Buruk o ismin fişini çekti! Kampa çağrılmayacak
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.