Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandığı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandığı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2014'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte görev alan ve elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Gherardini'nin 2 yıl boyunca görevine "Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü" unvanıyla devam edeceği belirtildi. Derya Yannier'in ise gelecek sezondan itibaren "Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri" olarak görev alacağı aktarıldı. AA / Emre Doğan - Spor Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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