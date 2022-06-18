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Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandığı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandığı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2014'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte görev alan ve elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Gherardini'nin 2 yıl boyunca görevine "Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü" unvanıyla devam edeceği belirtildi.

Derya Yannier'in ise gelecek sezondan itibaren "Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri" olarak görev alacağı aktarıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

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