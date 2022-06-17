Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi - Haberler

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Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Süha Gür - Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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