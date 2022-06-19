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Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi

Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevi için Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevi için Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis getirildi. Geçtiğimiz günlerde Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Dimitris Itoudis Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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