Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Silva'nın kas ve tendonunda yırtık tespit edildi

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Gabonlu oyuncusu Chris Silva'nın antrenman sırasında sol uyluk bölgesinde yaptığı sakatlık sonucu kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edildi. Tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Gabonlu oyuncusu Chris Silva'nın kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Chris Silva'nın bugün gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
