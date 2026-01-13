Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Silva'nın kas ve tendonunda yırtık tespit edildi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Gabonlu oyuncusu Chris Silva'nın antrenman sırasında sol uyluk bölgesinde yaptığı sakatlık sonucu kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edildi. Tedavi sürecine başlandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Chris Silva'nın bugün gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.