Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Jehyve Floyd'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor