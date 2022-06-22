Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı - Haberler

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Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Jehyve Floyd'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

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