Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti. Lider Fenerbahçe, toplamda ise 20. kez sahadan galip ayrıldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 8, Pipes 12, Muhaymin Mustafa 7, Gavrilovic 13, Bruinsma 5, Lecque 20, Pusica, Metin Türen, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 10, Doğan Şenli 6

Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Boston 6, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Silva 10, Bacot 12, James Metecan Birsen 2, Wilbekin, Horton-Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 12, de Colo 13, Onuralp Bitim

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-42

3. Periyot: 66-64

Kaynak: AA / Metin Arslancan
