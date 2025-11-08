Haberler

Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi 91-87 Geçti

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-87 mağlup ederek, ligdeki 6. galibiyetini aldı. Maçta Fenerbahçe Beko'dan Baldwin 23, Tarık Biberovic 15, Jantunen 19 sayı kaydetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko : Bacot 2, Tucker 9, Tarık Biberovic 15, Jantunen 19, Hall 4, Metecan Birsen, Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 5, Onuralp Bitim, Birch 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 6, de Vries 16, Metin Türen 2, Bandaogo 18, Johnson 4, Yiğit Özkan, Pipes 23, Can Kaan Turgut 7, Bruinsma 11

1. Periyot: 21-26

Devre: 35-54

3. Periyot: 63-66

Beş faulle çıkanlar: 37.70 Birch (Fenerbahçe Beko), 35.85 Lecque, 39.63 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol )

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-87 yendi.

Bu sonuçla sarı lacivertliler, ligde 6. galibiyetini elde ederken Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
