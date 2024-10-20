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Fenerbahçe Beko, Bursaspor'u 95-78 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Bursaspor'u 95-78 Mağlup Etti
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında evinde Bursaspor Basketbol'u 95-78 yenerek üçüncü maçından da galip ayrıldı. Bursaspor ise ikinci mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 18, Baldwin 4, Hayes-Davis 10, Colson 11, Birch 7, Melih Mahmutoğlu 13, Metecan Birsen 9, Zagars 10, Hall 13, Melli

BURSASPOR BASKETBOL: Grantham 6, Brown 19, Michineau 5, Gavrilovic 3, Sarper Mutaf 13, Berkay Candan 6, Sharma 21, Ömer Utku Al 2, Pipes 3, Mehmet Atalan

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-50

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında evinde Bursaspor Basketbol'u 95-78 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 3'üncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ise 2'nci kez mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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