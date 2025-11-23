Haberler

Fenerbahçe Beko Bursaspor'u 92-84 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'ndeki 9. hafta maçında Bursaspor'u konuk etti ve maçı 92-84'le kazandı. İlk periyot ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilirken, Bursaspor ilk yarıyı önde tamamladı. Son periyotta etkili bir performans gösteren Fenerbahçe, maçtan galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 10, Tarık Biberovic 13, Zagars 1, Hall 5, Bacot 3, Onuralp Bitim 18, Birch 5, Melih Mahmutoğlu 11, Metecan Birsen 6, Boston Jr 2., Baldwin 18, Emre Ekşioğlu

BURSASPOR BASKETBOL: Parsons 18, Childress 22, Nnoko 4, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, King 10, DeLaurier 2, Yesukan Onar 2, Berk Can Akın 3, Crawford 161'İNCİ PERİYOT: 23-21

DEVRE: 41-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu hafta maçında Bursaspor Basketbol'u konuk ettiği maçtan 92-84 galip ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyot 23-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta oyundan kopmayan konuk ekip özellikle Malik Parsons ve Brandon Childress'ın skorer oyunlarıyla ilk yarıyı 45-41 önde tamamladı.

3'üncü periyoda etkili başlayan ev sahibi takım çekişmeli geçen periyodu 67-64 önde tamamladı. Son periyodun ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, maçtan da 92-84 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Bursaspor Basketbol'dan Brandon Childress oldu.

500
