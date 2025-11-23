Haberler

Fenerbahçe Beko, Bursaspor'u 92-84 Mağlup Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Bursaspor Basketbol'u 92-84'lük skorla geçerek galibiyet aldı. Maçın periyotları ise 23-21, 41-45, 67-64 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

Fenerbahçe Beko : Bacot 3, Biberovic 13, Jantunen 10, Hall 5, Zagars 1, Metecan Birsen 6, Baldwin 18, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 11, Boston 2, Onuralp Bitim 18, Birch 5

Bursaspor Basketbol : Childress 22, Parsons 18, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, Nnoko 4, Berk Can Akın 3, Delaurier 2, Crawford 16, Yesukan Onar 2, King 10

1. Periyot: 23-21

Devre: 41-45

3. Periyot: 67-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-84 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
