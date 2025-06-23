Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 91-87 Yenerek Final Serisinde 3-1 Öne Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve iki takımın başkanları maçı birlikte izledi.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 26, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 5, Allman 10, Terry 7, Sleva 5, Morgan 15, Plavsic 6, Needham 4

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes-Davis 15, Baldwin IV 24, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 12, Hall 7, Melli, Birch 12, McCollum 5, Metecan Birsen 4, Emre Ekşioğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-26

DEVRE: 45-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 91-87 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip seride 3-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip mücadeleye "Kyle Allman, Jonah Mathews, Yiğit Arslan, Dustin Sleva, Emanuel Terry" ilk 5'iyle başladı.

Konuk ekip ise "Devon Hall, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk 3 dakikalık bölümü 4-4 eşitlikle geçildi. Nigel Hayes-Davis'in basketinin ardından Fenerbahçe, periyot bitimine 4.37 kala 5 farklı üstünlüğü yakaladı: 7-12. Kalan sürede Beşiktaş iki kez eşitliği sağlasa da ilk periyodu sarı-lacivertli ekip, 26-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, periyot sonuna 6.27 kala Khem Birch'ün basketiyle farkı 9 yaptı: 27-36. Hücumda etkinliğini artıran Beşiktaş, 4.09 kala farkı Kyle Allman'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 1'e düşürdü: 37-38. Siyah-beyazlı ekip, Jonah Mathews'ın basketiyle 3.05 kala öne geçti: 39-38. İlk yarı Fenerbahçe'nin 49-45 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, çeyrek sonuna 5.15 kala eşitliği sağladı: 57-57. Siyah-beyazlılar, 3 dakika kala Uros Plavsic'in basketiyle öne geçti: 61-60. Tekrar üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, son periyoda 68-65 önde gitti.

Son periyoda Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, bitime 8 dakika varken farkı 7 sayıya çıkardı: 67-74. Dustin Sleva'nın 3 sayılık isabetiyle Beşiktaş, 4.47 kala farkı 2'ye indirdi: 76-78. Siyah-beyazlılar, 4.13 kala ise Derek Needham'ın basketiyle eşitliği yakaladı: 78-78. Kalan süreyi daha iyi değerlendiren Fenerbahçe, maçı 91-87 kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi.

Serinin 4'üncü maçı 25 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

BAŞKANLAR MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçını iki takımın başkanı birlikte izledi. Başkan Serdal Adalı ve Başkan Ali Koç, maçı saha kenarından takip etti.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Beşiktaşlı taraftarlar, final serisinin 4'üncü maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Beko'yu konuk ettikleri maçta tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarla takıma destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı

Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

ABD üslerini vuran Hamaney'den net mesaj
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran'ın füze attığı Arap ülkesinden savaşa girme sinyali
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.