Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 Geçerek Seride 1-0 Öne Geçti

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 7, McCollum 12, Guduric 7, Birch 15, Emre Ekşioğlu, Baldwin 14, Melih Mahmutoğlu 8, Melli 4, Metecan Birsen 13, Hall 9, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Faruk Biberoviç

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 11, Needham 14, Sleva 5, Berk Uğurlu 6, Terry 3, Allman 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Plavsic 8, Kerem Konan 4,Ata Özbek, Yağız Aksu

1'İNCİ PERİYOT: 22-16

DEVRE: 50-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-52

Basketbol Süper Ligi Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko mücadeleye "McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" İlk 5'iyle başladı.

Konuk Beşiktaş Fibabanka ise "Jonah Mathews, Berk Uğurlu, Derek Needham, Dustin Sleva, Emanuel Terry" " İlk 5'iyle parkede yer aldı.

Dengeli başlayan maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 13-12 üstünlüğüyle geçildi. Bu bölümde Fenerbahçe Birch ile etkili olurken, Beşiktaş'ta Needham ön plana çıktı. Hücumda ve savunmada etkinliği artıran Fenerbahçe, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, ikinci periyodun bitimine 4.50 kala Birch'ün alley-opp'uyla 11 sayılık farkı yakaladı: 34-23. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 50-34 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyodun bitimine 06.35 kala Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faul alarak diskalifiye edildi. Üçüncü periyotta farkı daha da açan sarı-lacivertliler final periyoduna 21 sayılık farkla gitti: 73-52.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyodun ilk 3 dakikalık bölümü Fenerbahçe'nin 82-60 üstünlüğüyle geçildi. Kalan sürede rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler maçı 94-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR SALONU DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, final serisinin ilk maçında Beşiktaş Fibabanka karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Biletleri maçtan 1 gün önce tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, salonu tamamen doldurdu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN MAÇI SALONDAN TAKİP ETTİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka mücadelesini yerinde takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen milli basketbolcu maçı salondan izledi.