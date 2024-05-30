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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko : Calathes 6, Emre Ekşioğlu 1, Melih Mahmutoğlu 2, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 13, Wilbekin 18, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 5, Guduric 4

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 4, Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Yiğit Arslan 14, Berkan Durmaz 10, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

1. Periyot: 23-23

Devre: 56-48

3. Periyot: 78-65

5 faulle çıkanlar: 31.42 Mitchell, 33.03 Mathews ( Beşiktaş Emlakjet)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanının başlangıcında iki takımın top kayıpları dikkati çekerken Hayes-Davis'le etkili olmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya, siyah-beyazlı ekip Needham'ın üç sayılık basketleriyle karşılık verdi. Sarı-lacivertlilerin hücumda yaptığı hataları değerlendiren siyah-beyazlı ekip, Allman'ın da skora yaptığı katkıyla son saniyeye önde girse de Wilbekin'in sayısıyla ilk çeyrek 23-23 berabere sona erdi.

İkinci çeyreğe savunma sertliğini arttırarak başlayan Fenerbahçe, 8-0'lık seri yaparak arayı açtı. Needham'ın hücumdaki performansının ardından farkı indirmeyi başaran siyah-beyazlılar farkı 2 sayıya (36-34) düşürdü. 14. dakikada bir hızlı hücum sonrası Mitchell'le basket faul kazanan siyah-beyazlı ekip, 40-39 öne geçse de soyunma odasına önde giden taraf 56-48'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Üçüncü çeyrekte de oyunun temposunda değişiklik olmadı. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümün 5 dakikalık bölümünde sarı-lacivertli takım farkı 10 sayıya yükseltti. Hayes-Davis'in pota altından bulduğu basketlerle üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, dış atışlarda da skor üretmekte zorluk yaşamadı ve üçüncü çeyreği 78-65 önde tamamladı.

Son bölümde oyunun kontrolünü koruyan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'in farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 96-88 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Öte yandan bitime 54 saniye kala ikinci teknik faulünü alan Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic oyundan ihraç edildi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 1 Haziran Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik'te yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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