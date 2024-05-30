Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 6, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 2, Emre Ekşioğlu 1, Papagiannis 6, Wilbekin 18, Şehmus Hazer 13, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Tarık Biberovic 5

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Mathews 4, Yiğit Arslan14, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 10, Yağız Aksu

1'İNCİ PERİYOT: 23-23

DEVRE: 56-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-65

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla ilk yarıyı 8 sayı farkla önde kapattı: 56-48. Üçüncü periyotta da baskısına devam eden Fenerbahçe, son çeyreğe de 78-65 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodu karşılıklı sayılar ile geçerken, sarı-lacivertli ekip mücadeleden 96-88 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da 29 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Emlakjet'de ise Derek Needham 24 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Basketbol Süper Lig Spor Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title