Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 6, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 2, Emre Ekşioğlu 1, Papagiannis 6, Wilbekin 18, Şehmus Hazer 13, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Tarık Biberovic 5

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Mathews 4, Yiğit Arslan14, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 10, Yağız Aksu

1'İNCİ PERİYOT: 23-23

DEVRE: 56-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-65

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla ilk yarıyı 8 sayı farkla önde kapattı: 56-48. Üçüncü periyotta da baskısına devam eden Fenerbahçe, son çeyreğe de 78-65 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodu karşılıklı sayılar ile geçerken, sarı-lacivertli ekip mücadeleden 96-88 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da 29 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Emlakjet'de ise Derek Needham 24 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.