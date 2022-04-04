Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ardından

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta erteleme maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını 81-76 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, taraftar desteğiyle geri gelerek kazandıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta erteleme maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını 81-76 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, taraftar desteğiyle geri gelerek kazandıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djordjevic, ilk yarıda iyi oynadıklarını belirtti.

İkinci yarıya ritimsiz başladıklarını aktaran Djordjevic, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda rakibin kolay serisine izin verdik. Bu bölümle alakalı çok net bir açıklamam yok ama takım olarak karakter göstererek geri gelmeyi başardık. Kenardan gelen oyuncu katkısı, onlardan aldığımız enerji çok değerli. Bunu her zaman bekliyorum. Sakatlıktan dönen oyuncuların performans artırması çok önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle geri gelerek kazandık. Günün sonunda play-off iddiamız kalmamışken taraftar desteğiyle kazanmayı bildik."

Bayern Münih cephesi

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri ise Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden ötürü tebrik etti.

Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına harika bir destek verdiğini ifade eden Trinchieri, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi iyi oyunu ve galibiyetinden ötürü tebrik ederim. Fenerbahçe taraftarlarının altını çizmek istiyorum. Play-off dışında kalmalarına rağmen harika bir destek verdiler. İlk yarı boyunca çok kötü oynadık. İkinci yarıda 15 dakika harika oynadık ama geride kalan bölümde enerjimiz düştü ve bunu tamamlayamadık. İkinci yarıda takım olarak iyi performans ortaya koyduk ama Vesely ve Henry galibiyet için bize izin vermedi."

AA / Süha Gür - Spor

Bayern Münih, Fenerbahçe, basketbol, Almanya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title