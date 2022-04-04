Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta erteleme maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını 81-76 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, taraftar desteğiyle geri gelerek kazandıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djordjevic, ilk yarıda iyi oynadıklarını belirtti.

İkinci yarıya ritimsiz başladıklarını aktaran Djordjevic, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda rakibin kolay serisine izin verdik. Bu bölümle alakalı çok net bir açıklamam yok ama takım olarak karakter göstererek geri gelmeyi başardık. Kenardan gelen oyuncu katkısı, onlardan aldığımız enerji çok değerli. Bunu her zaman bekliyorum. Sakatlıktan dönen oyuncuların performans artırması çok önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle geri gelerek kazandık. Günün sonunda play-off iddiamız kalmamışken taraftar desteğiyle kazanmayı bildik."

Bayern Münih cephesi

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri ise Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden ötürü tebrik etti.

Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına harika bir destek verdiğini ifade eden Trinchieri, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi iyi oyunu ve galibiyetinden ötürü tebrik ederim. Fenerbahçe taraftarlarının altını çizmek istiyorum. Play-off dışında kalmalarına rağmen harika bir destek verdiler. İlk yarı boyunca çok kötü oynadık. İkinci yarıda 15 dakika harika oynadık ama geride kalan bölümde enerjimiz düştü ve bunu tamamlayamadık. İkinci yarıda takım olarak iyi performans ortaya koyduk ama Vesely ve Henry galibiyet için bize izin vermedi."