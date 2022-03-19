Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan'da oynanacak - Haberler

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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan'da oynanacak

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan'da oynanacak

THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko- Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Fenerbahçe, 4 Nisan, Spor, Haberler

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