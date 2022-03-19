Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan'da oynanacak

THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko- Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.