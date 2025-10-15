Haberler

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Paris Basketbol'u yenerek başlamıştı, ancak sonrasında üç kayıp yaşadı. Bayern Münih ise sezon boyunca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.

Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
