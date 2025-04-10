Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i Deplasmanda Yendi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2024-25 normal sezonu 34. ve son hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i 77-89 yendi.

Geçtiğimiz haftalarda play off'u garantileyen ve ev sahibi avantajını yakalayan sarı-lacivertlilerin sıralamadaki yeri ve rakibi ise diğer maçların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Salon: SAP Garden

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Bayern Münih: Devin Booker 15, Carsen Edwards 26, Vladimir Lucic 1, Niels Giffey 9, Nick Weiler-Babb 7, Shabazz Napier 3, Andreas Obst 3, Johannes Voigtmann 2, Danko Brankovic 6, Elias Harris 5, Onuralp Bitim

Başantrenör: Gordon Herbert

Fenerbahçe : Nigel Hayes 24, Tarık Biberovic 11, Errick McCollum 11, Nicolo Melli 11, Marko Guduric 3, Wade Baldwin 11, Devon Hall 3, Dyshawn Pierre 2, Khem Birch 6, Bonzie Colson 7, Jilson Bango

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 13-28 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 31-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-68 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL