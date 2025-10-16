Haberler

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 ile Geçti

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 ile Geçti
Güncelleme:
Euroleague'in 5. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 88-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Euroleague'in 5. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya)

Fenerbahçe : Devon Hall 10, Bonzie Colson 7, Mikael Olli Axel Jantunen 15, Khem Birch, Scottie Wilbekin 14,

Tarık Biberovic 6, Wade Baldwin 13, Arturs Zagars 8, Nicolo Melli 4, Metecan Birsen 6, Onuralp Bitim 2, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bayern Münih: Kamar Baldwin 11, Vladimir Lucic 10, Isiaha Tyrin Mike 13, Xavier Rathan Mayes, Leon Kratzer, Wenyen Gabriel 13, Andreas Obst 13, Justus Hollatz, Justinian Jessup 7, Niels Giffey 4, Oscar Leon da Silva, David McCormack 2

Başantrenör: Gordon Herbert

1. Periyot: 14-20 (Bayern Münih lehine)

Devre: 37-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 62-46 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
