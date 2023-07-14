Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Tonye Jekiri ile Yollarını Ayırdı
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Tonye Jekiri ile yollarını ayırdı. Geçen sezon sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki pivotun ayrılığı kulüp tarafından duyuruldu. Jekiri, THY Avrupa Ligi'nde 4,9 sayı ve 3,2 ribaunt, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 5,6 sayı ve 5,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Tonye Jekiri ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-lacivertli ekipte formayi giyen 28 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Jekiri, 2022-2023'te THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 4,9 sayı ve 3,2 ribaunt ortalamaları yakaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 müsabakada forma giyen Nijeryalı oyuncu, 5,6 sayı ve 5,5 ribauntluk performans sergiledi.