Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Tonye Jekiri ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Tonye Jekiri ile yollarını ayırdı. Geçen sezon sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki pivotun ayrılığı kulüp tarafından duyuruldu. Jekiri, THY Avrupa Ligi'nde 4,9 sayı ve 3,2 ribaunt, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 5,6 sayı ve 5,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.