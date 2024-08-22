Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Sağlık Kontrollerinden Geçti

Yeni sezonu 26 Ağustos Pazartesi günü başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde yapacağı antrenmanla açacak olan Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen, Arturs Zagars, Yiğit Hamza Mestoğlu, Mert Emre Ekşioğlu ve Tarık Biberovic sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.