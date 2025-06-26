Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin 5'inci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu. Bu, Fenerbahçe'nin üst üste 2'nci, toplamda ise 12'nci şampiyonluğu oldu.
Basketbol Süper Ligi Final Serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 12'nci şampiyonluğunu kazandı.
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