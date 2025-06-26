Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin 5'inci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu. Bu, Fenerbahçe'nin üst üste 2'nci, toplamda ise 12'nci şampiyonluğu oldu.

Basketbol Süper Ligi Final Serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 12'nci şampiyonluğunu kazandı.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

22.00 Wydad Casablanca - Al Ain

22.00 Juventus - Manchester City (Kenan Yıldız)

VOLEYBOL

- Voleybol Erkekler Milletler Ligi

18.30 Türkiye - Ukrayna

HENTBOL

16.00 Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki rakipleri, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

TENİS

- Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

Kimseyi inandıramayınca faturayı ona kesti: Köpek gibi atılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.