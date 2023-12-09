Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya deplasmanda mağlup oldu
Euroleague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya 89-81 mağlup oldu. Barcelona bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 21 sayı kaydeden Hernangomez oldu.
SALON: Palau Blaugrana
HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Arturas Sukys
BARCELONA: Vesely 12, Kalinic 7, da Silva, Satoransky 12, Brizuela, Hernangomez 21, Laprovittola 15, Abrines 3, Parker 8, Jokubaitis 3, Parra 8
FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Wilbekin 10, Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 18, Tarık Biberovic 3, Pierre 5, Guduric 4, Dorsey 13, Calathes, Madar 6, Sestina
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
DEVRE: 38-50
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-64
Euroleague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-81 mağlup oldu. Barcelona bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 21 sayı kaydeden Hernangomez oldu.