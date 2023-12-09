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Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya deplasmanda mağlup oldu

9 Aralık 2023 00:35 Son Güncelleme: 00:36 Abone Ol

Euroleague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya 89-81 mağlup oldu. Barcelona bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 21 sayı kaydeden Hernangomez oldu.