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Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya deplasmanda mağlup oldu

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Euroleague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya 89-81 mağlup oldu. Barcelona bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 21 sayı kaydeden Hernangomez oldu.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Arturas Sukys

BARCELONA: Vesely 12, Kalinic 7, da Silva, Satoransky 12, Brizuela, Hernangomez 21, Laprovittola 15, Abrines 3, Parker 8, Jokubaitis 3, Parra 8

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Wilbekin 10, Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 18, Tarık Biberovic 3, Pierre 5, Guduric 4, Dorsey 13, Calathes, Madar 6, Sestina

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

DEVRE: 38-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-64

Euroleague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-81 mağlup oldu. Barcelona bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona'da 21 sayı kaydeden Hernangomez oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı Damir Javor Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

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