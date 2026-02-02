Haberler

Lider Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ligde son 9 maçında 8 galibiyet alan Fenerbahçe, 22.30'da başlayacak karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.

Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

