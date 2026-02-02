Lider Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona deplasmanında
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ligde son 9 maçında 8 galibiyet alan Fenerbahçe, 22.30'da başlayacak karşılaşmada galibiyet hedefliyor.
Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.