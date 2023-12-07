Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında galibiyet arıyor
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı ve 10. sırada yer alıyor. Barcelona ise 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, dün Baskonia'ya yenildi ve Barcelona karşısında galibiyet arayacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.
Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.
Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
Çift maç haftasında dün İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak.