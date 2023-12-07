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Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında galibiyet arıyor

7 Aralık 2023 09:45 Son Güncelleme: 09:46 Abone Ol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı ve 10. sırada yer alıyor. Barcelona ise 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, dün Baskonia'ya yenildi ve Barcelona karşısında galibiyet arayacak.