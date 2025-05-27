Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonluğu Kutlamaları İçin Yola Çıktı

Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonluğu Kutlamaları İçin Yola Çıktı
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa'daki başarılarını kutlamak için binlerce taraftarla buluşmak üzere yola çıktı. Üstü açık otobüsle yapılan kutlamalarda taraftarlar, takımlarına büyük bir coşkuyla destek verdi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

AVRUPA'DA tarih yazarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında bugün binlerce taraftarla buluşmak üzere yola çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından saat 17.00'de üstü açık otobüsle hareket eden Sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Ülker Stadyumu'na ulaşacak.

Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.

Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa zaferini kutlamak için yola çıkan kafile, ilerleyen saatlerde Ülker Stadyumu'na ulaşacaklar.

BAZI YOLLAR KAPANDI, ALTERNATİF YOLLAR BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague şampiyonluğu kutlaması sebebi ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. Program bitimine kadar, Büyükyalı Caddesi Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti) ve Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mahzar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapandı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet) alternatif yollar olarak bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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