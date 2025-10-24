Haberler

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-69 Yenerek Derbiyi Kazandı

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 mağlup ederek 3. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği önde tamamladı; ancak Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldı ve galip geldi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya)

Anadolu Efes : Larkin 13, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer, Loyd 9, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Erkan Yılmaz

Fenerbahçe Beko : Hall 12, Tarık Biberovic 8, Horton-Tucker 5, Jantunen, Birch 6, Melli 7, Wilbekin 12, Onuralp Bitim, Baldwin 10, Bacot 9, Colson 10

1. Periyot: 24-18

Devre: 43-44

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkanlar: 34.57 Ercan Osmani, 39.16 Smits ( Anadolu Efes )

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 3. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, boyalı alanı savunmakta sorun yaşasa da dış atış isabetleriyle 5. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, pota altından rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermezken, lacivert-beyazlılar üç sayı çizgisinin gerisinden 8'de 5 isabetle oynadı. Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-18 üstün geçti.

İkinci periyot dengeli bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı basketlerin olduğu bu çeyreğin ilk bölümünde 28-28'lik eşitlik sağlandı. Periyodun ikinci kısmında oyunda tempo artarken iki takım da boyalı alandan skor üretti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in üç sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 30 saniye kala maçta ilk kez öne geçti: 43-44. Sarı-lacivertli takım, derbide soyunma odasına da 44-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte savunmalar ön plana çıktı. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği derbide final periyoduna 58-58'lik eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe Colson ve Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketlerle başlayarak 6 sayılık (58-64) fark yakaladı. İki ekip de periyodun ortalarında peş peşe top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler, Wilbekin'in dış atışıyla 35. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 62-69. Üst üste hücumlardan eli boş dönen Anadolu Efes, kalan sürede farkı kapatamadı. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-69 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
