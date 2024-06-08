Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açarak maçı domine etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

Anadolu Efes : Larkin 5, Clyburn 7, Doğuş Özdemiroğlu 9, Ercan Osmani, Jones 2, Bryant 11, Melih Tunca 2, Rıdvan Öncel 8, Burak Can Yıldızlı 2, Oturu 21, Erkan Yılmaz 3

Fenerbahçe Beko : Wilbekin 24, Papagiannis 8, Hayes-Davis 9, Pierre 13, Calathes 13, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı 5, Ömer Ege Ziyaettin 3, Melih Mahmutoğlu 4, Tarık Biberovic 9, Mert Emre Ekşioğlu 2

1. Periyot: 16-31

Devre: 38-53

3. Periyot: 51-78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hücumda hatalar yaparak başlayan Anadolu Efes karşısında 8-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açtı ve 5. dakikayı 18-8 önde geçti. Wilbekin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle farkı yükselten sarı-lacivertliler, ev sahibinin hücumlardan boş dönüşlerini iyi değerlendirdi. Pota altındaki etkili savunması sonrasında Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı.

Anadolu Efes'in savunmada daha sert olma çabalarına rağmen skor üretmekte güçlük çekmeyen Fenerbahçe Beko, 15. dakikaya 19 sayılık farkla başladı (22-41). Üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutlardaki yüksek isabetini sürdüren sarı-lacivertliler, ribauntlarda da rakibine üstünlük kurdu. Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 20 sayılık farka (24-44) ulaşan Fenerbahçe Beko'ya karşı 7-0'lık bir seriyle arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes'in çabalarına Calathes ile Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle son veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.

Son çeyreğin başında Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya (51-81) yükselten Fenerbahçe Beko, müsabakanın bu bölümünde zaman zaman tempoyu düşürse de mücadeleyi 101-70 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Sigorta Türkiye Spor Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title