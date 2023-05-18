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Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 101-96 yendi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantilerken, Aliağa Petkimspor play-off şansını zora soktu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sinem Tetik

Fenerbahçe Beko : Wilbekin 7, Edwards 20, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 21, Motley 24, Şehmus Hazer 10, Pierre 3, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik, Jekiri 2

Aliağa Petkimspor: Chery 27, Perkins 5, Aldridge 13, Nusret Yıldırım, Simmons 14, Booth 16, Ege Arar 2, Cem Ulusoy 13, Dorukhan Engindeniz 6

1. Periyot: 32-23

Devre: 61-49

3. Periyot: 78-70

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 101-96 yendi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 23'e yükseltti ve son maçlar öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu sezon 17. yenilgisini alarak 12. sırada kalan Aliağa Petkimspor ise play-off'a kalma şansını zora soktu.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Türkiye Spor Haberler

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