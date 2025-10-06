Haberler

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 105-83 ile Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 105-83 mağlup ederek ikinci haftayı galibiyetle tamamladı. Maçta Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimleri etkili performans sergiledi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko : Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17

Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6

1. Periyot: 31-27

Devre: 60-41

3. Periyot: 82-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 105-83 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme

Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.