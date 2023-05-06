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Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 8 Mayıs Pazartesi oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 8 Mayıs Pazartesi oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko maçının ertelendiği belirtildi. Sarı-lacivertli ekibe 9 Mayıs Salı günü Atina'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ekibiyle oynayacağı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci maçında başarı dileğinde de bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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