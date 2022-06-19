Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Markel Starks ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Markel Starks ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri Fenerbahçe basketbol Markel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title