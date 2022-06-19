Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Markel Starks ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Markel Starks ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi. AA / Hilmi Sever - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Fenerbahçe basketbol Markel Spor Haberler

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