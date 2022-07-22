Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna dahil etti Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i transfer etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray'ın yanı sıra Zalgiris ve Barcelona forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nigel Hayes-Davis'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi. AA / Ercan Çakar - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Basketbolcu Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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