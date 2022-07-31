Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i kadrosuna dahil etti Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i transfer etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Carsen Edwards'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi. Spor AA / Hilmi Sever Tam Gemi Şok Denemeleri Basketbolcu Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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