Fenerbahçe Beko: 96-91
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SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 8, Bryant 9, Clyburn 22, Zizic 15, Micic 12, Furkan Haltalı 5, Buğrahan Tuncer 2 FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Dorsey 18, Pierre 12, Hayes-Davis 8, Motley 18, Wilbekin 9, Şehmus...
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 8, Bryant 9, Clyburn 22, Zizic 15, Micic 12, Furkan Haltalı 5, Buğrahan Tuncer 2 FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Dorsey 18, Pierre 12, Hayes-Davis 8, Motley 18, Wilbekin 9, Şehmus Hazer, Biberovic 4, Samet Geyik 4, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 3 1'İNCİ PERİYOT: 28-28 İLK YARI: 47-49 3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-72 Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27'nci hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu sahasında 96-91 mağlup ederek 21'inci galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte 23 sayı kaydeden Shane Larkin karşılaşmanın en skorer ismi oldu. 6'ncı mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko'da ise Tyler Dorsey ve Johnathan Motley 18'er sayıyla mücadele etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Will Clyburn ve Ante Zizic ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dydhawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu. Karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Motley ve Calathes'ten bulduğu sayılarla başladı. İlk dakikanın ardından Larkin'in devreye girmesiyle 10-2'lik bir seri yakalayan Anadolu Efes, ilk 4 dakikayı 10-6 önde tamamladı ve rakibine molayı aldırdı. Molanın ardından iki takım da hücumda skor üretme konusunda sıkıntı yaşamadı. Anadolu Efes, Larkin ile üst üste 3'lükler bulurken, Fenerbahçe Hayes Davis ve Pierre'in 3 sayı isabetleriyle etkili oldu. Yüksek skorlu geçen karşılaşmanın ilk periyodu 28-28 eşitlikle sona erdi. İkinci periyoda daha etkili başlayan Anadolu Efes, ilk yarının bitimine 4.31 kala gelen televizyon molasına 39-34 önde girdi. Bu dakikanın ardından oyunda tekrar üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe, Samet Geyik ve Metecan'dan bulduğu sayılarla bitime 2.30 kala skoru dengeledi: 41-41. Kalan bölümde Melih ve Wilbekin ile 3 sayılık isabetler bulan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 49-47 önde tamamladı. Üçüncü periyoda iyi başlayan Fenerbahçe'de Dorsey, 3 dakikadan kısa bir sürede 8 sayı üretti. Anadolu Efes, sarı-lacivertilere Zizic ve Larkin ile cevap verince ilk 5 dakika deplasman ekibinin 62-59 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, rakibinin faul hakkının dolmasını da iyi değerlendirdi. Clyburn ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, periyodun bitimine 1.25 kala öne geçti: 73-70. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, son periyoda 75-72 önde girdi. Son periyoda savunmada iyi başlayan ev sahibi ekip, Larkin ile hücumda sayılar bulunca bitime 5.47 kala farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 85-79. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, parkeden 96-91 galip ayrıldı. METECAN BİRSEN VE VASILIJE MICIC DEVAM EDEMEDİ Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi ekipten Vasilije Micic ve sarı-lacivertlilerden Metecan Birsen, 3'üncü periyodun sonunda sakatlık yaşayarak karşılaşmaya devam edemedi. 3'üncü periyodun bitimine 53 saniye kala Micic ile Metecan bir pozisyonda çarpıştı. Bir süre iki oyuncu da yerden kalkamadı. Sağlık ekibinin saha içine girmesiyle tedavisine bir süre devam edilen Micic sedye ile Metecan ise takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürüldü. Micic, soyunma odasına götürülürken gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor