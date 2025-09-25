Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

BASKETBOLDA 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko'da, başkan Sadettin Saran ile oyuncular Onuralp Bitim, Armando Bacot ve Devon Hall maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın bitişiyle parkeye inerek oyuncularının sevincine ortak olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kaptan Melih Mahmutoğlu ile birlikte kupayı kaldırdı.

Kupa törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kazanılan kupadan dolayı mutluluğunu ifade ederek, "Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok kupa gelecek" şeklinde konuştu.

Saran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir gündü. Hakikaten gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için gurur verici. İlk kupa. Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok gelecek. Burada başta antrenör, oyuncular, başkanımız Ali Koç ve Sertaç Bey hepsini tebrik ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah daha nice nice sizlerle böyle röportaj yaparız galibiyetler sonrası inşallah."

Kupayı eski yönetici Sertaç Komsuoğlu kaldırmasını da yorumlayan başkan Saran, "Birlik ve beraberliğin ikinci adımı diyebiliriz. Birlik ve beraberlik olmadan bunun tadı olmaz. Bunlar benim samimi düşüncelerim. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko'nun milli oyunculardan Onuralp Bitim ise, "Çok mutluyum. Hislerimi tarif etmek şu anda benim için gerçekten zor. Çünkü çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım. Şimdiden Avrupa'nın en iyi takımının bir parçası olduğum için, bu güzel taraftarın önünde zaferle başladığımız için çok mutluyum. Boynumdaki bu madalya, Fenerbahçe Müzesi'ndeki birçok madalyadan biri olacak ama benim için çok anlamlı olacak. Umarım bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda kazanacağımız kupaların ve madalyaların ilki olur. Avrupa'nın en büyük kulübüne, en iyi koçuna ve en iyi takımına geldim. Şu anda beklentiler çok yüksek ama bu beklentileri karşılayabilecek kalitede bir takımımız var. Her zaman yaptığımız işi yaparak kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu

Başantrenör Sarunas Jasikevicius hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onuralp Bitim, "Kendisi oyunculardan ne istediğini belli eden, zaten tartışmasız Avrupa'nın en iyi koçu. Bugünkü maçta da o ve takım arkadaşlarım bana güvendikleri için destek oldukları için gerçekten minnettarım. Güzel, zor, bazen kötü ve üzücü ama en sonunda zaferlerle biten maceralarımız olacaktır eminim.

Fenerbahçe taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Onları çok seviyorum. İlk maçtaki ilk kupamız hayırlı olsun, Fenerbahçe var olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası galibiyetinin ardından konuşan yeni transferlerden Armando Bacot da, "Hiçbir şey bilmiyordum ve ne olduğunun ciddiyetinin farkında değildim. O kadar güzel olacağını bilmiyordum ama dürüst olmak gerekirse, bunu hiç böyle bir ortam hayal etmemiştim. Bu yüzden, deneyimimin böyle prestijli bir oyunda olması çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Maçın oyuncusu seçilen Devon Hall da kupa törenin ardından yaptığı açıklamalarda, "Zor bir maçtı. Açıkçası maçın sonunda farkın inmesini beklemiyorduk. Sezona böyle başlamak çok iyi. Kupayla başlamak çok önemliydi. Toplamda 4 kupamız oldu' dedi.