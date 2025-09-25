Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Haberler

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek 38. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Beko, organizasyon tarihinde 8. kez kupayı kazanmış oldu.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda 38. Basketbol Erkekler Cumurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldi. Saat 20.30'da oynanan müsabakada beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko organizasyonda 8. kez kupayı kazandı.

Birinci periyotu 25-13, ikinci periyotu 43-34 ve 3. periyotu 67-50 üstün kapatan Fenerbahçe Beko, dördüncü ve son periyotta Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

