Fenerbahçe Beko, 2025 Pazarlama Ödülleri'nde Finale Yükseldi

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2025 Pazarlama Ödülleri'nde 'Face of a Franchise, Yellow the Canary' projesiyle finale yükseldi. Kulüp, önceki sezon kazanılan ödülün ardından bu yıl da önemli bir başarı elde etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası katılımcısı takımlar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 2025 Pazarlama Ödülleri'nde finale yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, 2022-2023 sezonunda kazanılan Devotion Pazarlama Altın Ödülü'nün ardından bu sezon "Face of a Franchise, Yellow the Canary" projesiyle yeniden finale yükselmeyi başardı.

Pazarlama faaliyetleri alanında Avrupa'nın en iyi erkek basketbol takımlarının ödüllendirildiği organizasyonda altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, Avrupa Ligi tarafından daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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