Fenerbahçe Batshuayi'yi açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Batshuayi, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir" ifadelerine yer verdi.