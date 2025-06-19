Fenerbahçe Basketbolu Şampiyonluk İçin İki Maç Daha Oynayacak

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Metecan Birsen, Beşiktaş ile final serisinde 2 maç daha oynayacaklarını belirtti. Taraflarına şampiyonluğu kazandırmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen, Beşiktaş ile final serisinde 2 maç daha oynayacaklarına vurgu yaparak, "Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp, bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-76 mağlup etti. Sarı-lacivertli oyuncu Metecan Birsen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Metecan, "Zorlu bir rakip karşısında 2-0 öne geçmek bizim için önemli bir sonuç. Zorlu 2 maç daha oynayacağız, onların sahasına gideceğiz. Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek" diye konuştu.

"Kazanacağımız 2 maç daha var"

Yerli oyuncuların sakatlığı nedeniyle rotasyonun daralması ve kendi performansıyla ilgili sorulan soruya 30 yaşındaki oyuncu şu yanıtı verdi:

"Takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Sezonun başından beri maç ayırmaksızın, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp, bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz."

"Beşiktaş çok mücadeleci bir takım"

Final serisindeki 2 maçta da çift hanelere çıkan farkın ardından Beşiktaş'ın daha sonra farkı kapatmasının sorulması üzerine Metecan, "Onların tabii ki çok sert bir takım olması. Aynı zamanda çok mücadeleci bir takım. Biz de bunu biliyoruz. Her zaman aynı bilinçle oynamaya çalışıyoruz. Sonuçta 40 dakika bu basketbol, her dakikasına, her saniyesine büyük konsantrasyonla oynayıp maçları kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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