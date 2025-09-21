Haberler

Fenerbahçe Başkanını Seçiyor

Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurulunu bugün gerçekleştiriyor. Bugünkü Süper Lig karşılaşmaları arasında Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı da yer alıyor.

10.00 Sarı-lacivertli ekipte, olağanüstü seçimli genel kurul tamamlanacak.

SÜPER LİG

17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20.00 Samsunspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

1'İNCİ LİG

16.00 SMS Grup Sarıyerspor - Atko Grup Pendikspor

19.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler

2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

- 2'nci ve 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanacak.

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

- Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları başlayacak.

