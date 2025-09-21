Fenerbahçe Başkanını Seçiyor
Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurulunu bugün gerçekleştiriyor. Bugünkü Süper Lig karşılaşmaları arasında Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı da yer alıyor.
FENERBAHÇE BAŞKANINI SEÇİYOR
10.00 Sarı-lacivertli ekipte, olağanüstü seçimli genel kurul tamamlanacak.
SÜPER LİG
17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Samsunspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
1'İNCİ LİG
16.00 SMS Grup Sarıyerspor - Atko Grup Pendikspor
19.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler
2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- 2'nci ve 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanacak.
KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
- Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları başlayacak.