Fenerbahçe Başkanı Saran: Türk Futbolu İçin Adil ve Şeffaf Bir Süreç Gerekiyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, sahada azimli bir mücadele gördüğünü ifade ederek kenetlendiklerini söyledi. Taraftarın önemli olduğunu belirten Saran, onlarsız şampiyonluk olamayacağını anlatarak, "Sahada son derece azimli ve istekli bir takım vardı ve takımımız her şeyini ortaya koydu. Bütün ekibimiz, yedeklerinden Samandıra'daki çalışanlara kadar, yöneticilerimizle birlikte kenetlenmiş durumdayız. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyorum. Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama gördünüz nasıl destek verdiler bize. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Bundan sonra zaten sadece takım değil taraftarımızla beraber. Yani bu şampiyonluğu taraftarsız yapamayız. Onlar çok önemli. Bugün de gördünüz burada az sayıda Fenerbahçeli vardı ama 90 dakika hep beraber şahit olduk. Çok güzel destek verdiler. Bu da böyle devam edecek" dedi.

'ADİL VE ŞEFFAFLIK LAZIM'

Hakemlerin bahis oynadığı yönündeki soruşturmalara yönelik konuşan Saran, bunları zaten bildiklerini ve her şeyin zamanla ortaya çıkacağını söyledi. Adil ve şeffaflık olması gerektiğini kaydeden Saran, bundan ders çıkararak Türk futbolunda yeni ve temiz bir sayfa açılacağını anlatarak, "Biz bunların çoğunu zaten biliyorduk. Başından beri aynı şeyleri söylüyorduk. Biz önümüze bakıyoruz. Hak yemeyen bir takımız. Biz sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Tekmeye kafayla giren bir takımımız var. Dediğim gibi dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Bu bizim kendimizin, yönetimimizin takip edeceği bir şey. Bakın bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Onların da üstüne sonuna kadar gideceğinize inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Bunu bir fırsat olarak görüp Türk sporu için Türk futbolu için yepyeni bir sayfa açılacak bundan sonra. Ben ona inanıyorum. Ben bundan umutluyum bu gelişmelerden. Çünkü olması gereken buydu. Dibi gördük bu işlerde maalesef. Biraz daha olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri gidecek, çok daha iyi noktalara gidecek. Dolayısıyla tekrar federasyonumuzu ve bu işi ortaya çıkaranları tebrik ediyorum. ve sonuna kadar biz de takipçisi olacağız. Ama ben inanıyorum ki son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve Türk sporu adına bu adaletsizlik, bu kokuşmuşluk sona erecek. Ben ona inanıyorum. Biz umutluyuz. Öyle böyle dedikodular üzerine hareket etmeyeceğiz. Her şey yavaş yavaş çıkacak. Spekülasyonlara lüzum yok. Her şey ortaya çıkacak. Biz buna inanıyoruz. Çıktıkça konuşuruz" diye konuştu.