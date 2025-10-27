Fenerbahçe Başkanı Saran'dan TFF'nin Hakemlerle İlgili Açıklamalarına Destek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurmasına ilişkin olarak, "Bugünkü açıklamalar, hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti, çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması, ortaya çıkmış olması... Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Son derece önemli, vahim açıklamalar... Türk futbolu adına üzücü, şok edici ama en azından ortaya çıkması da umut verici. Ben Hacıosmanoğlu'nu, federasyonu kutluyorum ve sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de tabii ki takipçisi olacağız. Yakın bilgiler geliyor, bizzat içinde olacağız. İstanbul'a dönünce ilgileneceğiz. İnşallah milat olur, bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Uzun süre oldu, hep dile getiriyorduk ama en azından ortaya çıktı. Tekrar kutluyorum, çıkaranları ve üstüne gidecek olanları. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar hep dile getirdik, bundan sonra da en yakın takipçisi biz olacağız."