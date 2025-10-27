Haberler

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan TFF'nin Hakemlerle İlgili Açıklamalarına Destek

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan TFF'nin Hakemlerle İlgili Açıklamalarına Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler hakkındaki bahis açıklamalarını olumlu bulduğunu belirterek, bu konudaki gelişmelerin Türk futbolu için umut verici olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurmasına ilişkin olarak, "Bugünkü açıklamalar, hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti, çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması, ortaya çıkmış olması... Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Son derece önemli, vahim açıklamalar... Türk futbolu adına üzücü, şok edici ama en azından ortaya çıkması da umut verici. Ben Hacıosmanoğlu'nu, federasyonu kutluyorum ve sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de tabii ki takipçisi olacağız. Yakın bilgiler geliyor, bizzat içinde olacağız. İstanbul'a dönünce ilgileneceğiz. İnşallah milat olur, bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Uzun süre oldu, hep dile getiriyorduk ama en azından ortaya çıktı. Tekrar kutluyorum, çıkaranları ve üstüne gidecek olanları. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar hep dile getirdik, bundan sonra da en yakın takipçisi biz olacağız."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis iddialarına ilişkin soruşturma nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.