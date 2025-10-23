Haberler

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan Kritik Genel Kurul Öncesi Çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi kongre üyelerine seslenerek, kulübün geleceği için önemli kararların alınacağını vurguladı. Saran, yeni yetki maddelerinin onaylanmasının kulübün hareket kabiliyetini artıracağını ve gelecekteki projelerin hayata geçirilebilmesi için kritik olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, Cumartesi günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi kongre üyelerine seslendi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Kongre Üyelerimiz, 25 Ekim Cumartesi günü, kulübümüzün geleceği açısından son derece kritik bir genel kurulda bir araya geleceğiz. Bu toplantı öncesinde, sizlerle birkaç önemli hususu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Olağanüstü Genel Kurulda oylayacağımız gündem maddeleri, yalnızca bugünü değil, Fenerbahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. 20-21 Eylül'de onaylanmayan yetki maddelerini, camiamızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınırlarını netleştirerek yeniden tanımladık. Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir tereddüde yer bırakmadan; hangi adımın, hangi amaçla atılacağını açıkça ortaya koyuyoruz. Bu yaklaşım, bir yönetim anlayışının değil, Fenerbahçe'nin ortak geleceğinin güvencesidir. Eğer bu yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek, yeni projeleri başlatmak bir yana; mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz. Oysa bu adımlar, kulübümüzün yüksek borç yükü altında nefes almasını, kaynaklarını daha verimli yönetmesini ve gelecekte yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte hangi yetkilerin neyi kapsadığını ve neden talep edildiğini açık bir şekilde aktarmak istedik. Bu amaçla, hazırladığımız bilgilendirme videosunda maddelerin detaylarını ve kapsamlarını anlattık. Camiamız, Fenerbahçe TV ve kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu videoya ulaşarak sürece dair tüm detayları öğrenebilecek. Tüm bu çabamızın tek bir amacı var: Fenerbahçemizi ortak bir anlayışla, doğru bilgi ve doğru zeminde birleştirmek. Hep söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin en büyük sorunu fikirlerin farklı olması değil, bu farklılıkların ayrışmaya dönüşmesidir. Bugün konuştuğumuz konu, bir isme, bir döneme ya da bir yönetime bağlılık meselesi değildir. Kim hangi görüşte olursa olsun, bugün hepimizin ortak paydası Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bu kulübün menfaatleri, hepimizin üzerinde ve önündedir. Biliyorum, kongre üyelerimiz için de hiç kolay değil. Camia olarak son bir yılda iki kez sandığa gittik, şimdi yeniden bir araya geliyoruz. Ama bu büyük camianın gücü de; yılmadan, yorulmadan geleceğine sahip çıkabilmesinde gizli. Biz de bu sorumluluğun farkındayız. Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Kulübümüzün geleceğine dair atılan her adım şeffaf, hesap verebilir ve camiamızın gözü önünde olacak. O yüzden tüm kongre üyelerimizi 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurula davet ediyorum. Gelin, bu kararı birlikte alalım. Gelin, Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım. İnanıyorum ki o gün, Fenerbahçemiz için en doğru kararı birlikte vereceğiz. Tüm kongre üyelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.