Savcılıkta ifadesi alınan Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçına geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor- Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saran, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Saran, daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi.

Saran, maçın ikinci yarısının oynandığı sırada stada giriş yaparak protokol tribünündeki yerini aldı.