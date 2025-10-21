Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Sadettin Saran, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Sadettin Saran'a A Milli Takım forması takdim ederken, Saran da kendisine plaket ve Fenerbahçe forması hediye etti.