Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TBMM Başkanı ve Bakanı Ziyaret Etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek, forma takdim etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Başkan Saran, ziyaretin sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını takdim ederken, Numan Kurtulmuş da bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Sadettin Saran ile Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Başkan Saran, ziyaretin sonunda Bakan Murat Kurum'a isminin yazılı olduğu çubuklu formayı takdim etti. - İSTANBUL

