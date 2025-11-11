Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Ziyaret Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer de yer aldı.

Başkan Sadettin Saran, ziyaretin sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.